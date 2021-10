Plateforme lancée par le club Montpellier Handball et son partenaire Aésio mutuelle, en collaboration avec Montpellier Business School et la CCI de l’Hérault. Candidats et recruteurs sont invités à bénéficier de ce nouveau service d’aide à l’emploi ,qui facilite la création d’un CV par compétences et la mise en contact avec des entreprises via un système de candidature spontanée.

« Après cette période de crise sanitaire, nous voulions participer à la relance de l’emploi sur le territoire. Nous avons réfléchi, avec Aésio mutuelle à différentes possibilités. Facilijob est vite apparue comme l’élément central de notre démarche », indique Julien Deljarry, le président du MHB.

Les partenaires se sont appuyés sur MyFairJob pour déployer l’outil.

facilijob.montpellierhandball.com