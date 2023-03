Enedis vous invite à relever le défi en Occitanie !

« Le réseau public de distribution d’électricité va jouer un rôle majeur dans les prochaines années pour répondre à la lutte contre le changement climatique. En rejoignant Enedis, votre action aura du sens, elle permettra de faire entrer la France dans une nouvelle ère électrique et de répondre au grand défi du changement climatique », fait savoir le groupe, qui vient de dévoiler ses projets d’embauche en Occitanie. Des projets qui s’inscrivent dans la continuité de 2022, puisque ses effectifs vont continuer à progresser avec près de 270 postes à pourvoir cette année, en alternance (164) et en CDI. Du CAP au Bac +5, les opportunités couvrent plus de 70 métiers différents : conseillers clientèle, techniciens réseau électricité, chargés de projets, contrôleurs de gestion, chargés d’études, appui au management, opérateurs, chargés de conduite, ingénieurs en génie électrique, superviseur exploitation dépannage... Et côté alternance, Enedis cible tout particulièrement les candidats issus de filières BTS électrotechniques et du BTS Management commercial opérationnel.

« Un environnement de travail épanouissant »

Les nouvelles recrues rejoindront « le réseau le plus intelligent au monde » (Classement Singapore Power Index 2022) et contribueront à son raccordement aux énergies renouvelables, au développement des installations de production en autoconsommation, ou encore au déploiement des infrastructures de recharge pour la mobilité électrique. En résumé, à « bâtir la nouvelle France électrique » ! Enedis met également en avant sa politique sociale, « fondée sur l’inclusion et la diversité », ainsi que ses « actions volontaristes pour créer un environnement de travail épanouissant pour ses salariés ». Parmi les dernières mesures mises en place, un accord permettant à plus de la moitié des 4082 salariés de bénéficier de dix jours de télétravail par mois. Des avantages que le groupe présentera lors de son 3e Forum virtuel de l’emploi et de l’alternance, organisé les 5 et 6 avril prochain. En attendant, toutes ses offres sont d’ores et déjà mises en ligne sur son site.

