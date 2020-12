En janvier 2021, l’Idem proposera une séance de rattrapage !

Pour rattraper les écueils du confinement, l’Idem, l’école des métiers créatifs et numériques installée à Perpignan, va proposer pour la première fois une rentrée décalée. Sa première année de prépa Arts appliqués se déclinera ainsi lors d’un cursus intensif de sept mois, entre janvier et juillet. « Chaque année, nous avions des retardataires et de la demande au-delà de la rentrée, mais cette année face au nombre de requêtes des étudiants, nous avons décidé de créer pour la première fois cette formule », note Stéphanie Serve, chargée de promotion à l’école. « Il faut dire que leur orientation s’est déroulée dans un contexte particulièrement anxiogène et qu’ils ont eu du mal à se projeter. »

Une spécialisation immédiate

Cette formation accélérée s’adressera à des détenteurs du Bac qui souhaitent changer de voie après quelques mois en faculté ou une année de Licence. À la différence du cursus traditionnel, ceux qui opteront pour cette formule ne bénéficieront pas du trimestre de tronc commun et devront directement choisir entre les spécialisations Design graphique & digital et Animation 2D-3D. Ils aborderont cependant toutes les disciplines nécessaires à la suite de leur formation : démarche créative, dessin d’observation, modèle vivant, histoire de l’art, photo, vidéo, infographie, animation 2D-3D… Ils pourront ensuite poursuivre leur cursus de quatre ans dans l’une ou l’autre discipline pour obtenir le titre de Concepteur en communication visuelle, celui de Design graphique & digital ou encore de Concepteur réalisateur d’animation 2D-3D. Cette formation comptera au minimum une quinzaine d’étudiants, qui seront reçus sur rendez-vous pour visiter l’école. L’entretien de motivation se fera ensuite en visio.

Agnès Frémiot

5450 euros l’année de prépa, 6450 euros par an les trois années suivantes

Crédit photo : Idem.