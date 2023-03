En Occitanie, quelles opportunités offre « l’économie bleue » ?

Pôle emploi lance la 7e édition de la Semaine des métiers du maritime et du fluvial, quel est le poids de l’économie « bleue » en Occitanie ? Et est-ce un secteur porteur ?

Il est moins important qu’il ne peut l’être en Bretagne ou en Normandie, mais emploie tout de même près de 26.000 personnes dans la région, en augmentation de 11,9% entre 2020 et 2021. Les métiers de l’hôtellerie restauration, des activités et des loisirs littoraux sont majoritaires (à 55%), mais cinq autres familles sont également bien représentées : les services portuaires et nautiques (21% des salariés), les travaux en mer (9%), la transformation des produits de la mer (6%), la construction et la maintenance navale et enfin, le personnel embarqué. Cette répartition témoigne de la diversité des métiers, qui se trouvent aussi bien en mer que sur terre. Et des débouchés. Nous avons enregistré un peu plus de 14.000 offres d’emploi l’année dernière, en progression de 24,5%.

Le secteur semble rencontrer des tensions importantes en matière de recrutement, pour quelles raisons ?

Par manque de visibilité et méconnaissance des métiers, certains restant très peu connus, à l’image de celui câblier ou de lamaneur. Le grand public n’imagine pas à quel point ce secteur est varié, hyper numérisé ou encore à la pointe en matière de protection de l’environnement. Cette semaine a donc pour ambition de faire découvrir toute l’étendue des activités et des métiers du secteur, mais aussi les solutions mises en œuvre en matière de formations pour aider les entreprises à recruter et les candidats à s’orienter.

Quels évènements vont être organisés en Occitanie ?

Ils seront de différentes natures. Des actions de découvertes métiers vont être proposées dans certains lycées, parmi lesquels le lycée de la mer à Sète (le 30 mars). Des visites seront organisées dans des entreprises qui recrutent régulièrement, comme Outremer Yachting à La Grande Motte, constructeur de bateaux de luxe, ou L’Atelier and Co à Loupian (le 29 mars). Des forums emploi/formation se tiendront à Sète (le 30 mars) ou à Canet-en-Roussillon (le 31 mars). Nous avons également un partenariat avec La Marine nationale, qui souhaite intégrer 4000 marins cette année, ce qui donnera lieu à des réunions d’information et des webinaires. Nous organisons enfin un salon en ligne jusqu’au 7 avril. Une trentaine de recruteurs y proposent déjà plus de 800 offres, en Occitanie et bien sûr dans toute la France. Et c’est d’ailleurs là un autre attrait de ce secteur qui offre non seulement des opportunités de mobilité, mais aussi de voyager à travers le monde !

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Thierry Merle, directeur de Pôle emploi Occitanie. DR.