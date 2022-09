En Occitanie, les offres d’emploi ont retrouvé leur niveau d’avant crise sanitaire !

C’est la bonne nouvelle de l’été. En juillet dernier, les offres d’emploi ont en effet retrouvé leur niveau d’avant crise sanitaire en Occitanie ! Et sur un an, leur volume a évolué de 6% (soit + 1800 offres). Si ce rythme de croissance annuelle est « beaucoup plus faible que ceux enregistrés ces derniers mois », nuance le service Statistiques, études évaluations de la direction régionale de Pôle emploi, les opportunités de décrocher un poste restent donc en augmentation dans notre région, de même que le nombre de contrats durables (CDI ou contrats de plus de 6 mois), ces derniers continuant à être privilégiés par les employeurs (ils représentent 58% des offres d’emploi, en hausse de 7%).

« La progression est particulièrement sensible dans les Hautes-Pyrénées (+ 34%) et le Gard (+ 27%) », rapporte le Diag’Flash de Pôle emploi. « A l’inverse, le Tarn et la Lozère affichent les reculs les plus marqués avec respectivement - 18% et - 14%. » Quant à la Haute-Garonne et l’Hérault, ils concentrent 54% des offres déposées , avec des volumes respectifs de 8900 et 4700 sur le mois de juillet 2022." L’activité informatique continue de se démarquer par son très fort dynamisme, même si, à l’instar de tous les autres secteurs, elle exprime des besoins moins importants qu’en fin d’année dernière. Comparé à juillet 2021, l’offre reste néanmoins en forte hausse sur un grand nombre de métiers : les services à domicile par exemple (215 offres supplémentaires entre juillet 2021 et 2022), la maintenance industrielle (+166), l’aide à la personne (+ 153)...

43.000 demandeurs d’emploi en moins

Dans ce contexte, le nombre de demandeurs d’emploi continue logiquement de décroître. En juin 2022, ils étaient 532.700 inscrits en catégories ABC, « ce nombre n’ayant jamais été aussi faible depuis septembre 2014 », souligne l’étude. « Sur un an, ce dernier s’inscrit en retrait de - 7,5%, soit près de 43.000 personnes de moins. Il est également en deçà de son niveau d’avant crise Covid avec un recul de -5,4% par rapport à juin 2019. » Le recul de la demande d’emploi est particulièrement marqué dans les métiers de l’industrie (13,8% demandeurs d’emploi en moins sur un an), ceux de l’hôtellerie-restauration, de la construction et de la santé. « Seuls les métiers du spectacle continuent d’enregistrer un taux d’évolution annuel positif », précise Pôle emploi.

Des signes encourageants en cette rentrée, même si la tendance régionale reste en deçà des moyennes enregistrées sur le plan national, avec une hausse moyenne des offres d’emploi de 19% et une diminution des demandeurs d’emploi de 88,9% sur un an.

Ingrid Lemelle

Graphique Diag’Flash août 2022, Service Statistiques, études évaluations de Pôle emploi Occitanie.