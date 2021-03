En Occitanie, les Missions locales recrutent massivement

Interlocutrices privilégiées des 16/25 ans sortis du système de formation initiale, et qui ont besoin d’aide dans leur recherche d’emploi, de formation, de logement... les Missions locales voient leur activité augmenter dans le contexte actuel. Et leurs moyens évoluer ! Les 26 Missions locales de la région Occitanie vont ainsi recruter massivement cette année.

Plus de 140 postes vont être en effet ouverts afin de faire face à l’accroissement des entrées en Parcours contractualisés vers l’emploi et l’autonomie (Pacea) et des places en Garantie jeunes. L’essentiel des postes (97) seront ceux de conseillers Garantie Jeunes, mais des conseillers généralistes, des assistants administratifs, des chargés d’accueil... sont également recherchés. Des opportunités ouvertes sur l’ensemble du territoire, même si les plus nombreuses sont situées dans l’Hérault (49 postes), en Haute-Garonne (42) ou encore le Tarn-et-Garonne. Les candidats doivent s’adresser directement aux Missions Locales de leur département.

Les contacts sur : armloccitanie.org