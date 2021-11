En Occitanie, la Croix-Rouge française reste aux petits soins

Moins d’un an après la création de son Centre de formation d’apprentis (CFA), la filière formation de la Croix-Rouge française déployait cette nouvelle voie d’accès à la majorité de ses diplômes. En Occitanie, elle permet désormais de préparer huit cursus sur ses sept antennes situées à : Albi, Grabels, Montauban, Montfaucon, Nîmes, Rodez et Toulouse.

Un dispositif gagnant-gagnant

Plébiscité par les jeunes, qui peuvent ainsi acquérir une formation, une expérience et une rémunération, l’apprentissage apporte également une réponse aux très grandes difficultés de recrutement que rencontrent de nombreux établissements. D’ailleurs, « à l’issue de leur parcours, près de 100% des étudiants trouvent un emploi en CDI en moins de six mois », assure l’organisme. Un dispositif gagnant-gagnant donc, qui continue à gagner du terrain.

En plus de ses classes ouvertes en formations initiales, et avec l’accord de la Région Occitanie (qui définit la carte des formations paramédicales et maïeutique), de nouvelles promotions d’apprentis fleurissent dans les différents instituts. Ils se préparent aux diplômes ou titres : d’Infirmier (à Nîmes et Toulouse), d’Aide-soignant (à Nîmes, Toulouse et Montfaucon), d’Ambulancier (à Toulouse et prochainement à Rodez), d’Assistant de service social (à Albi et Toulouse), de Technicien de l’intervention sociale et familiale (à Toulouse et bientôt Albi et Montauban), de Secrétaire médical et médico-social (à Grabels), et enfin, d’Accompagnant éducatif et social et d’Assistant de vie aux familles (à Albi).

En parallèle, la Croix-Rouge continue à faire évoluer son offre et ses équipements pédagogiques pour répondre au plus près aux besoins des étudiants et des professionnels. Une classe mobile va notamment être prochainement créée à Albi, afin de permettre aux étudiants du territoire de se préparer au Diplôme d’État d’Aide-soignant.

Ingrid Lemelle

Pour participer à la JPO spéciale apprentissage, cliquez ici

Crédit photo Croix Rouge.