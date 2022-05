« Handiss’pensables »

Nom du nouveau rendez-vous proposé par l’association OETH pour l’emploi des travailleurs handicapés dans les métiers de l’intervention sociale et du soin. Du 14 au 16 juin prochain, elle proposera un programme d’événements hybrides destinés à la fois aux employeurs, aux candidats et aux partenaires de l’emploi : des webinaires recrutement et métiers, ouverts aux candidats et aux partenaires, ainsi que des évènements de proximité organisés par les entreprises du secteur pour recruter, sensibiliser et faire découvrir les métiers.

En Occitanie, l’institut de formation de la Croix-Rouge française s’associera à cet événement en organisant une journée portes ouvertes le jeudi 16 juin, de 14h à 17h, sur son site de Toulouse ( 71 chemin des Capelles). Il sera possible de visiter ses locaux, de s’informer sur les formations du sanitaire et social et d’échanger avec les formateurs.

www.handisspensables.org