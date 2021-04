En Occitanie, l’ASEI recrute sur toute une panoplie de métiers

Association reconnue d’utilité publique, l’ASEI accompagne au quotidien plus de 10.000 personnes en situation de handicap en France, quel que soit leur handicap et à tous les âges de la vie. « Nous avons plus d’une centaine d’établissements en France et nous employons au total 3500 personnes. L’Occitanie compte pour 80% de notre activité », détaille Jérôme Gabreau, son DRH. L’ASEI va recruter au moins 200 personnes en CDI en 2021 dans la région, 45 postes sont à pourvoir immédiatement. « Nous embauchons toute au long de l’année pour combler le turn-over mais aussi pour faire face aux départs à la retraite ou à la création de nouvelles activités », poursuit le DRH.

La structure recherche des profils pour les métiers médicaux (généralistes ou spécialisés), paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste...), ou les professions de soins (infirmiers ou aides-soignants). Elle souhaite aussi recruter des agents de soutien vie sociale et hygiène, des éducateurs spécialisés et pour ses professions supports. La panoplie de compétences est large et va du CAP au diplôme de médecine spécialisée. Ces métiers demandent une très grande motivation. « Nos salariés accompagnent des personnes fragiles et la charge mentale est importante », rappelle Jérôme Gabreau.

Des parcours de formation ambitieux

L’ASEI donne accès à des formations très ambitieuses, largement supérieures aux obligations légales. « Nous proposons à la fois des parcours d’employabilité, mais aussi des parcours professionnels assortis de formations diplômantes. Nous pouvons ainsi amener des aides au soin à passer le diplôme d’aide-soignant, des aides-soignants à devenir infirmiers... Nous avons également mis en place une bourse à l’emploi pour ceux qui souhaitent une mobilité géographique dans l’un de nos cent établissements. »

D’ailleurs, l’association s’apprête à ouvrir son propre CFA afin de former directement des candidats pour ses établissements. « Nous allons créer des cursus en alternance qui seront suivis de CDI au sein de l’ASEI. Nous devrions avoir finalisé ce projet avant l’été et la première promotion d’aide-soignant va voir le jour en septembre. Nous allons proposer un grand nombre de diplômes, y compris des formations supérieures, et notamment celui de kinésithérapeute », conclut Jérôme Gabreau.

Louise Lané

Pour candidater : www.asei.asso.fr

Photo : Daniel Dan outsideclick de Pixabay.