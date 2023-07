En Occitanie, Spie Batignolles Malet veut se féminiser

SB Malet, filiale experte en infrastructures routières du groupe Spie Batignolles, prévoit de recruter 41 CDI en Occitanie. 40 alternants « seulement » devraient aussi rejoindre les rangs, après une vague de 90 intégrations l’an dernier. Compte tenu d’une conjoncture stable, les postes sont principalement ouverts en remplacement, sur des métiers variés : ouvriers routiers, conducteurs d’engins, chefs de chantier, géomètres-topographes, chargés d’études de prix...

« Les profils spécialisés comme les finisseurs nous intéressent particulièrement », précise Fanny Lemasson, responsable RH. « Nous essayons aussi de recruter des femmes, de les valoriser. Nous en avons de plus en plus, notamment via l’apprentissage », souligne-t-elle. Cette année, en plus d’approfondir ses réflexions sur son impact environnemental (matériaux, consommation d’énergie, méthodes de travail), le groupe va également renforcer son engagement sur le sujet du handicap.

Postulez sur : carrieres.spiebatignolles.fr

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.