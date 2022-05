Bâtiment : quelles sont les entreprises qui recrutent en Occitanie ?

Depuis Saint-Jean-de-Védas, Échelle Européenne prend de la hauteur

Depuis sa création en 1981, le groupe s’est imposé comme le spécialiste des solutions d’accès et de travail en hauteur. Basée dans l’Hérault, à Saint-Jean-de-Védas, l’Échelle Européenne poursuit son maillage en France et à l’international, où elle compte une cinquantaine de magasins, notamment à Montpellier et Toulouse. « Nous sommes en forte croissance, mais restons cependant une entreprise à l’ambiance familiale dans laquelle il fait bon vivre », estime sa présidente Florence Potier. L’entreprise doit recruter pour accompagner son développement. Les profils recherchés sont variés. « En Occitanie, nous recherchons des opérateurs de montage, des techniciens poseurs, des monteurs d’échafaudage, des vendeurs magasiniers… ainsi que des fonctions support (communication, marketing…). Soit environ dix postes cette année, plus une dizaine de contrats en alternance, au siège et en agence. » Des postes évolutifs.

Postulez sur : www.echelle-europeenne.com

Depuis Toulouse, GA reste un smart recruteur

À Toulouse, GA Smart Building prévoit de s’installer dans des locaux flambant neufs au cœur du quartier de Montaudran. Et de recruter cette année une trentaine de profils confirmés : chefs de chantier, conducteurs de travaux et ingénieurs d’études pour le pôle conception. Principalement en CDI. La mobilité est de mise chez GA, qui déploie ses chantiers partout en France : « trois à quatre jours de déplacement par semaine peuvent être nécessaires » précise Clémence Rimbert, chargé des emplois et des carrières. Pour construire des bâtiments « durables et intelligents », en partenariat avec ses équipes, le promoteur et constructeur immobilier a développé l’actionnariat salarié : « C’est une grande force. Chaque collaborateur peut devenir actionnaire à la fin de sa période d’essai, et ainsi donner du sens à son engagement. » À ce jour, 60% du capital de GA est détenu par ses employés.

Contact : recrutement@ga.fr

En Occitanie, GB se construit en toute convivialité

GB, premier groupe indépendant du BTP en Occitanie, recrutera dans les prochains mois une cinquantaine de nouveaux collaborateurs en CDI. L’entreprise familiale recherche des compagnons, chefs de chantier et conducteurs de travaux pour ses implantations en Haute-Garonne (Toulouse et agglomération) et le 82 (Castelsarrasin et Moissac). Le groupe se montre engagé en faveur de l’apprentissage : cette année encore, une vingtaine de nouveaux alternants rejoindront les équipes, du niveau CAP aux écoles d’ingénieurs. Les jeunes diplômés ont aussi leur place. Pour Lucie de Oliveira, Responsable du Développement RH, l’important est d’avoir un bon état d’esprit : « Nous sommes un acteur local avec de vraies valeurs du Sud-Ouest ! Ici règnent convivialité, entraide et esprit d’équipe. Par ailleurs, comme GB bénéficie d’une dimension nationale, nous accompagnons aussi la mobilité et les évolutions de carrière. »

Contact : recrutement@groupe-gb.fr

Spie batignolles Malet trace son chemin

Sb Malet, l’expert en infrastructures routières du groupe Spie batignolles, poursuit son développement autour des travaux publics. En Occitanie, 25 postes sont ouverts en CDI auxquels s’ajouteront une trentaine d’alternants. L’entreprise affirme son savoir-faire et son indépendance en s’appuyant sur son centre de R&D et un réseau industriel en propre (carrières, centres de valorisation et usines de production). Les recrutements concernent l’ensemble des profils opérationnels : ouvriers, ETAM et cadres, du maçon au conducteur de travaux en passant par tous les métiers liés à l’exploitation et l’encadrement de chantiers. Fanny Lemasson, responsable RH régionale, met en avant l’organisation du groupe et son maillage d’agences serré : « Toutes nos entités restent à taille humaine. Ainsi, nos salariés bénéficient des avantages d’une grande structure tout en disposant d’une véritable proximité avec leur hiérarchie. »

Postulez sur : carrieres.spiebatignolles.fr

Marie-Dominique Lacour - Ingrid Lemelle

Crédit photo : GA Emmanuel Grimault.

