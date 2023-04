En Occitanie, Purple Campus veut être à la pointe partout !

Petite sélection des nouvelles formations

• Le BTS Gestion de la PME à Cahors

• Le Bachelor Responsable développement commercial spécialisé Immobilier à Albi

• Le BTS Comptabilité gestion à Castres

• Les BTS Management en hôtellerie restauration, options Management d’unité de restauration et Management d’unité de production culinaire à Tarbes

• La Licence 3 Gestion des Ressources Humaines à Rodez

• Le DEUST Préparateur technicien en pharmacie à Alès

• La Licence 3 Gestion des ressources humaines et gestion de la paie à Sète

• Le Titre Pro Agent de restauration à Marguerittes

• Le BTS Management commercial opérationnel à Montpellier

• Le Bac Pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés à Béziers

• Le Bac +5 Manager entrepreneurial de projet numérique et stratégie digitale à Carcassonne

• Le CQP Dispensation du matériel médical en officine à Perpignan