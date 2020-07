En Occitanie, Petits-fils valorise ses intervenants

Le réseau s’est étendu à Toulouse Ouest et Blagnac, ce qui porte à sept le nombre d’agences Petits-fils en Occitanie, avec les deux autres de la métropole toulousaine, deux à Montpellier et une à Sète.

Aide à l’autonomie, aux repas, à l’entretien du domicile, accompagnement aux sorties... sont autant de services assurés par leurs auxiliaires de vie, « forcément diplômés et justifiant au minimum de trois ans d’expérience, ce qui nous permet de nous assurer que les candidats ont une réelle vocation pour ce métier, mais aussi qu’ils connaissent les gestes, ainsi que les besoins et les pathologies de nos clients », explique Maxime Foucard, directeur des agences de Toulouse Centre et Blagnac.

80% de temps pleins en CDI

Soucieux de la qualité des services apportés à ses clients, Petit-fils l’est également des conditions de travail de ses collaborateurs. « Nous évitons au maximum le turn-over en offrant autant que possible des CDI à temps plein. C’est le cas pour environ 80% de nos intervenants, qui accompagnent alors deux à trois personnes. Les plannings sont par ailleurs fixes, toujours auprès des mêmes clients, ce qui est un facteur de stabilité pour tout le monde. Enfin nos rémunérations sont supérieures à la moyenne de notre secteur, un collaborateur à temps plein gagnant de l’ordre de 2000 euros. »

Pour répondre à la demande, les sept agences occitanes prévoient d’intégrer 140 auxiliaires de vie cette année. Une dizaine de postes d’encadrement seront également ouverts sur les fonctions de responsable de secteur (à l’interface des familles, des salariés et des agences), de responsable d’agence et de chargé de recrutement. Des postes à saisir sur le site de l’enseigne, qui fait un important travail de communication pour valoriser le rôle de ses auxiliaires.

Ingrid Lemelle

Postulez sur : recrutement.petits-fils.com

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel "Qui recrute dans votre région ?", en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.



Crédit photo Petits-fils.