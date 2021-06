En Occitanie, Orange vous invite à relever le défi !

Le déploiement de la fibre et du très haut débit mobile, l’innovation et le développement de nouveaux produits et services (intelligence artificielle, traitement de la data, cybersécurité…), l’accueil des clients... Autant de défis que doit relever Orange !

Le groupe continue ainsi à se doter de nouvelles compétences. Des profils Bac +2 à Bac +5 (DUT, BTS ou écoles d’ingénieurs), dans des domaines très variés. « Nous allons recruter des techniciens d’intervention, des chargés d’affaires et des profils commerciaux. Ainsi que des ingénieurs pour la partie systèmes d’informations, data et cybersécurité », indique la direction régionale.

Au total, Orange prévoit d’intégrer 60 personnes en CDI et 180 alternants en Occitanie cette année. 60% des postes seront concentrés à Toulouse et dans son agglomération, les autres à Montpellier et dans plusieurs villes de la région. L’entreprise ajoute que de nombreuses opportunités de stages seront proposées cette année.

