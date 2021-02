En Occitanie, Manpower met le turbo !

Un milliers d’offres actuellement disponibles en Occitanie. Principalement dans la logistique, l’industrie chimique et mécanique, l’agroalimentaire et la construction et les travaux publics. Une « photographie » des débouchés proposés par la trentaine d’agence Manpower en région, ainsi que ses six cabinets de recrutement spécialisés dans les CDD / CDI, contrats qui représentent un tiers des opportunités, nous indique Nicolas Martin, directeur développement des ventes pour la région Sud du groupe. Après une année complexe, notamment du fait des nombreux arrêts de missions dans l’industrie aéronautique, Manpower prépare désormais la reprise. « Nous commençons à observer des tensions, car les candidats sont moins nombreux. La période freine notamment certains dans leur mobilité. Et puis nous enregistrons toujours une pénurie sur certains profils, ce qui nous incite à investir beaucoup dans la formation. »

« Dans une logique de plein emploi »

C’est le cas dans le BTP. « Même si le secteur semble moins porteur en ce début d’année., nous avons des perspectives assez bonnes pour le second trimestre, et ce secteur souffre traditionnellement de difficultés de recrutement. Nous avons ainsi initié les Vendredis du BTP, chaque dernier vendredi du mois, qui nous permettent de faire connaître les métiers et les opportunités, et de multiplier les contacts en agence ou par téléphone. Ce nous permet de faire du sourcing, de la cooptation également, et d’engager avec certains des actions de formation pour répondre aux besoins actuels et surtout à venir. » Manpower investit également fortement dans les formations aux métiers de la logistique. « Nous formons même les débutants, et plus largement tous ceux qui veulent s’orienter vers ce secteur porteur. Nous prenons alors des engagements respectifs dans le cadre de notre programme ByPath qui impliquent pour nous, de les accompagner dans une logique de plein emploi », souligne Nicolas Martin.

Pour accompagner les besoins de certains employeurs, l’agence de Toulouse mène également régulièrement des campagnes sectorielles. « C’est une spécificité nationale, une façon de donner un coup de projecteur sur les débouchés de tel ou tel secteur, de la fibre ou des télécoms par exemple. Les candidats peuvent venir librement se renseigner sur les opportunités, et des job dating sont parfois organisés afin qu’ils puissent rencontrer directement les employeurs. » Des employeurs qui se verront prochainement proposer une nouvelle offre de services. Le 2 février dernier, ManpowerGroup a dévoilé ses résultats annuels : 3,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé l’année dernière en France, en décroissance de 24% par rapport à 2019. Son Pdg, Jonas Prising, a toutefois témoigné de sa confiance et indiqué que le groupe lancerait prochainement une nouvelle marque en France : Talent Solutions. « Celle-ci combinera trois des offres actuellement disponibles à l’international, RPO, Tapfin et Right Management », a t-il alors précisé.

Ingrid Lemelle

Photo Ekenamillwork de Pixabay