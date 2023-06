En Occitanie, Expleo travaille en mode hybride

2000 recrutements annoncés en France, dont 550 à Toulouse ! « Nous sommes heureux de renouer avec une croissance soutenue, après une période incertaine, et d’apporter des solutions et services à nos clients qui sont plus que jamais à l’affût de transformation et de digitalisation pour croître et pérenniser leurs activités », déclare Damien Tortochaux, COO d’Expleo France. « 2023 sera une année intense en recrutements sur des profils variés qui peuvent trouver au sein de nos équipes des sources d’épanouissement sur des projets passionnants. Les opportunités permettront à nos futurs collaborateurs de vivre une expérience enrichissante et valorisante en pleine révolution numérique. »

La priorité aux profils expérimentés

550 postes donc, visant des architectes, des ingénieurs, des techniciens et de jeunes docteurs (une centaine en France) dans diverses expertises : Data engineering, cybersécurité, électronique, logiciels embarqués, banc d’essais et tests, supply chain, génie des procédés industriels, green industry, inspection qualité, gestion de projet… Ces emplois s’adresseront en priorité aux profils expérimentés (à 70%) qui bénéficieront de conditions de travail attractives, notamment d’un nouvel accord de télétravail favorisant les modes de travail hybrides pour plus de flexibilité et d’autonomie.

Expleo compte aujourd’hui 17.000 collaborateurs répartis dans 30 pays, pour un chiffre d’affaires annuel de 1,3 milliard d’euros en 2022.

