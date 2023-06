En Occitanie, Engie Home Services ouvre vingt postes en alternance

Engie Home Services, filiale de l’énergéticien Engie spécialisée dans l’installation, l’entretien et le dépannage de systèmes de chauffage et de climatisation, propose près de 300 offres en alternance en France, dont vingt dans la région Occitanie. Les postes sont plus précisément situés dans l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées Orientales et le Tarn.

L’entreprise recrute essentiellement des futurs techniciens de maintenance gaz, pompes à chaleur, climatisation et énergies renouvelables. Plusieurs types de formations en alternance sont possibles : le cursus classique en école, la formation d’une année dans l’un des centres de formation d’Engie Home Services (à Floirac pour le Sud-Ouest de la France) ou dans son CFA. « Avec un accès au niveau Bac Pro ou BTS, ces différentes formations permettent aux étudiants de se former, sur le terrain, avec un tuteur désigné, afin d’exercer ensuite leur métier en toute autonomie », précise Engie Home Services.

Pour postuler, cliquez ici

