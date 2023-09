En Occitanie, Collins Aerospace en vitesse de croisière

Le géant aéronautique Collins Aerospace (Goodrich, Ratier-Figeac et Rockwell Collins) programmait près de 200 embauches en 2023, réparties sur ses quatre sites de Figeac, Blagnac, Colomiers et Saint-Martin-du-Touch. Le recrutement vise principalement les ingénieurs (conception mécanique, matériaux, électronique, systèmes…), ainsi que les opérateurs et techniciens (composite, usinage, ajustage, maintenance, peinture…). D’autres offres concernent le service qualité, les achats, la logistique et les autres fonctions support : commercial, contrôle de gestion, export, ressources humaines, juridique et informatique. Et 70 alternants viendront compléter le tableau des effectifs.

En plus des avantages salariaux, Collins met en avant sa politique en faveur de l’équilibre vie professionnelle/privée, sa dimension internationale et la diversité de ses produits qui offrent à ses salariés de larges perspectives d’évolution et de mobilité.

Postulez sur : www.collinsaerospace.com