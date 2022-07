C’est le nombre de nouveaux collaborateurs qui devraient rejoindre les effectifs de Collins Aerospace cette année, sur les trois sites du groupe en Occitanie.

En région toulousaine, les deux entités Aerostructures (Colomiers) et Avionics (Blagnac) prévoient d’intégrer de nouveaux ingénieurs (mécanique/stress) ainsi que des profils de technicien, designer, comptable, ajusteur et peintre. Du côté de Propeller Systems, à Figeac, les efforts de recrutement porteront essentiellement sur la production : usinage, montage, matériaux composites, contrôle. Les métiers support, la qualité, les méthodes, la logistique et l’ingénierie seront également renforcés. Les postes sont majoritairement proposés en CDI.

Postulez sur : www.collinsaerospace.com