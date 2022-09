En Aveyron, The Village prend un coup de jeune !

Un globe à facettes représentant le champ des opportunités de carrière et l’esprit festif dans lequel vont évoluer les futurs diplômés. L’orange et bleu pour rappeler l’intégration de l’école au sein du Campus XIIe Avenue, lancé par la Chambre de commerce et d’industrie de l’Aveyron à la rentrée 2021. Et enfin des étoiles, pour symboliser la diversité des profils accueillis sur son site. Le nouveau logo de l’école des métiers de l’animation et des techniques d’ambiance marque un tournant pour The Village, implanté depuis 2007 à Saint-Affrique. Dévoilée lors d’une récente conférence de presse, cette nouvelle identité s’inscrit dans une dynamique de changement. De modernisation et d’ouverture surtout.

Rénovation et communication

Devenu une référence nationale en matière de formations pour le secteur de l’animation et du tourisme, The Village est parvenu à tisser des relations de proximité avec une quinzaine de tour opérateurs et de groupes d’hôtellerie de plein air. Ces partenariats lui permettent d’adapter en permanence le contenu de ses formations aux besoins des professionnels. Ils assurent également à ses stagiaires un taux de placement proche de 100%. Près de 450 jeunes intègrent ainsi chaque année ses parcours qualifiants ou certifiants d’animateur adultes ou enfants, de créateur d’évènements artistiques, technicien son/ lumière ou responsable d’animation. Et 90% d’entre eux sont en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Ils sont, de plus, formés dans des conditions proches de la réalité professionnelle d’un club de vacances ou d’un camping. Matériel (vidéo, son, lumières…), salles de spectacles, costumerie... mais aussi hébergement et restauration sur site, les élèves évoluent en totale immersion ! Des infrastructures qui seront prochainement rénovées.

Des atouts que l’école veut faire connaître plus largement. Conformément au leitmotiv des cinq autres établissements réunis sous la bannière Campus XIIe Avenue, The Village souhaite en effet aller davantage à la rencontre des talents. Outre le regroupement de ses équipes pédagogiques et administratives, pour améliorer sa communication, l’école participera par exemple pour la première fois au Salon SETT (Salon professionnel de l’équipement des hôtelleries de plein air), organisé à Montpellier du 8 au 10 novembre prochain. Elle entend également renforcer ses actions à destination des plus jeunes. Et dans un esprit de transversalité, The Village diffusera ses savoir-faire /savoir-être et enseignements spécifiques aux autres écoles du Campus : l’EGC, IEQT, l’Insa, i3L et Négoventis.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Céline Sauvaitre, responsable administrative, et Christophe Contant, directeur de l’école The Village. Photo Campus XIIe Avenue / CCI Aveyron.