Depuis Toulouse, MyFeelBack poursuit son développement

MyFeelBack, société toulousaine éditrice d’une solution d’enrichissement de la connaissance client, va recruter 11 personnes en CDI en 2020 à Toulouse. « Nous ouvrons sept postes au premier trimestre 2020. Nous recherchons un profil pour le service marketing, deux customer success managers, un commercial et trois développeurs fullstack, dont deux seniors », précise Stéphane Contrepois, son PDG.

Quatre personnes supplémentaires seront embauchées dans la deuxième moitié de l’année avec des profils similaires. La maîtrise de l’anglais, un fort intérêt pour l’univers du web, des nouvelles technologies et des start-up sont requis, de même qu’un certain étant d’esprit (dynamisme, implication, bonne humeur et esprit d’équipe). En plus bien sûr des compétences techniques et métiers spécifiques.

Postulez sur myfeelback.welcomekit.co