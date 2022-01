Depuis Toulouse-Francazal, les recrutements décollent chez Airplane

Il fête cette année ses vingt ans d’existence. Spécialisé dans la peinture aéronautique et les services MRO (Maintenance, repair and overhaul), le groupe Airplane accompagne depuis l’aéroport de Francazal, situé à Cugnaux, les constructeurs, les loueurs d’avions, ainsi que les compagnies aériennes dans leurs travaux de peinture, de maintenance, réparation et modifications des aéronefs. Une entreprise qui a traversé la crise Covid sans trop d’encombres. « Nous sommes parvenus à rester en croissance en 2019 et 2020, et notre activité n’ayant jamais cessé, nous avons profité plus rapidement que d’autres de la reprise l’année dernière », explique son directeur général, Alain Gaudon. « Notre activité est très forte ce qui nécessite de nouvelles ressources. Or il se trouve que ce n’est pas facile de recruter dans nos métiers. Nous devons donc chasser les talents ! »

Un centre de formation à l’horizon

Pour son entité Airplane Delivery, le société recherche en effet des mécaniciens titulaires des licences de maintenance aéronautique Part 66. « Ils sont très prisés et très sollicités par les recruteurs, aussi faisons-nous valoir nos atouts auprès des candidats. Si le salaire n’est pas forcément un critère de choix pour ces professionnels, souvent aussi bien payés que les ingénieurs, nous mettons en avant l’accueil, les possibilités d’évolution, et surtout l’opportunité de pouvoir intervenir sur l’ensemble de l’avion chez nous, là où ils sont généralement cantonnés à une partie », souligne Alain Gaudon. Une façon de pallier la pénurie, avec celle qui consistera à accompagner des mécaniciens dans l’obtention de licences, ou encore à former de bout-en-bout de futurs mécaniciens. « Nous avons en effet pour projet de nous doter de notre propre centre de formation. »

Airplane Painter, la seconde entité de l’entreprise, recrute pour sa part des préparateurs et des peintres. « Pour les premiers, il n’est pas nécessaire d’être qualifié, mais précautionneux et motivé, le travail nécessitant de pouvoir tenir une cadence élevée. Pour les postes de peintre aéronautique, nous sommes également ouverts, pour peu que les candidats justifient là encore de rigueur et d’aptitudes psychomotrices. Il faut en effet être capable d’associer le regard au geste, ce qui n’est pas donné à tout le monde. De supporter la pression également, la peinture d’un avion représentant un investissement de l’ordre de 7 à 8000 euros de peinture par heure... Mais ils ne sont pas seuls. C’est un travail d’équipe très encadré. Et le salaire est intéressant », assure le directeur général, qui envisage là aussi de former à moyen terme des peintres.

Airplane va enfin renforcer ses services supports. Approvisionneurs, acheteurs, commerciaux, ingénieurs qualité... sont recherchés. Soit au total 40 à 50 postes ouverts cette année.

