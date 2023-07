Depuis Toulouse, Airplane prend de l’altitude

Spécialisé dans la peinture aéronautique et les services MRO (Maintenance, repair and overhaul), le groupe Airplane va de nouveau recruter cette année pour ses différentes entités et activités, implantées sur l’aéroport de Francazal, à Cugnaux.

Près de soixante personnes en CDI (l’essentiel des opportunités), CDD et alternance, et cela dans diverses fonctions. Agent bureau technique, préparateur aéronef, peintre aéronautique, technicien contrôleur qualité peinture, acheteur, administration des ventes, approvisionneur, business developer, chaudronnier aéronautique, customer project manager, mécanicien, préparateur de commandes, technicien composites… font ainsi partie des profils recherchés par le groupe. Un groupe qui accompagne les personnes non expérimentées, mais très motivées, dans l’acquisition de nouvelles compétences.

Postulez sur : airplane.aero

