Depuis Toulouse, Aura Aéro veut prendre son envol

Dès la fin 2025, Aura Aéro veut débuter la production en série de son avion de transport régional hybride-électrique de dix-neuf places baptisé Era. Pour cela, la start-up toulousaine, spécialisée dans l’aviation décarbonée, compte sur la mise en route de son Aura Factory, sur le site de Toulouse-Francazal. Une usine de 40.000 m2 qui regroupera les chaînes d’assemblage, le pôle Énergie, le département de R&D ainsi que les différentes fonctions support. Il doit ainsi permettre, à terme, de produire chaque année 50 biplaces Integral et 100 Era, deux appareils qui enregistrent respectivement 100 commandes et 330 intentions d’achat.

Ingénieurs et techniciens

Une montée en puissance qui doit faire passer cette jeune société industrielle de 150 collaborateurs aujourd’hui à environ 400 d’ici à la fin de l’année. « Et d’ici à 2030, nous espérons être quelques milliers de salariés », indique Florence Faucheur, responsable RH d’Aura Aéro. « Le recrutement est donc un enjeu majeur compte tenu de nos projets. L’objectif est d’être en ordre de marche quand l’usine sera prête. » L’entreprise, créée en 2018, va ainsi chercher à se structurer, dans les années qui viennent, sur tous les plans : bureau d’études, production, fonction digitale et fonctions supports.

« Mais en 2023, le gros volume de recrutement sera surtout composé d’ingénieurs et de techniciens, en mécanique, systèmes, aérodynamique, calcul, etc. mais aussi des experts techniques », assure la responsable RH. Des embauches qui se font en CDI pour Aura Aéro, qui a également recours aux stages et à l’alternance. Malgré la pénurie de profils, l’entreprise toulousaine est attractive. « Un constructeur aéronautique nouveau, aujourd’hui, c’est assez unique », souligne Florence Faucheur, qui ajoute qu’Aura Aéro attire également des personnes issues d’autres secteurs, comme l’automobile. Une pluridisciplinarité sur laquelle l’entreprise s’appuie.

« Nous cherchons avant tout une réelle implication dans notre projet, et des gens passionnés par leur métier. » La responsable RH assure ainsi que la société « ne recrute jamais par défaut » afin qu’Aura Aéro et le salarié y trouvent leur compte. Présent sur les forums écoles, les forums de recrutement ou même les meetings aériens pour faire connaître ses besoins, le constructeur poste aussi ses offres d’emploi sur les différents sites spécialisés, les réseaux sociaux ou la plateforme Welcome to the Jungle. L’ensemble est également accessible sur le site d’Aura Aéro.

Paul Périé

Postulez sur : aura-aero.com

Crédit photo Aura Aéro.

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.