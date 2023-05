Dans l’Hérault, Présence Verte Services propose des métiers « humains »

« Quelle plus belle mission que de faciliter le quotidien des Héraultais ? », demande Présence Verte Services. Cette association propose depuis plus de 50 ans toute une gamme de services aux Héraultais des zones urbaines comme des plus petits hameaux ruraux. De l’aide aux repas aux soins infirmiers, en passant par les courses et l’entretien du domicile, ses intervenants sont recrutés avant tout pour leur savoir-être et leur bienveillance. « Chacun travaille dans les communes autour de son domicile et les plannings sont adaptés aux besoins des clients et à ses indisponibilités. Les nouveaux collaborateurs bénéficient d’un parcours d’intégration, d’un équipement professionnel et d’un accompagnement personnalisé tout au long de leur contrat. »

157 postes sont proposés cette année en CDI, ou en CDD de remplacement pouvant être pérennisés. « Nous recrutons toute l’année car nous intervenons sur toutes les communes de l’Hérault au plus proche du lieu de vie de nos salariés et des personnes que nous accompagnons. » Pour faire connaître ses opportunité, l’association va régulièrement à la rencontre des candidats. Ce sera le cas ce jeudi 11 mai, de 14h à 16h30, au Netto de Bédarieux, ce vendredi 12 mai, de 14h à 16h30, au Super U de Servian, ou encore le mardi 16 mai, de 14h à 16h30, à l’Intermarché de Clermont-l’Hérault.

Postulez sur : www.presenceverte.fr