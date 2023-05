Evènement dont l’objectif est « d’infuser la culture data chez les PME et ETI régionales avec un programme de conférences, d’ateliers participatifs et de démonstrations concrètes », Cultive ta Data sera organisé pour la deuxième année le 26 mai prochain, au Domaine de Verchant, à Castelnau-le-Lez.

La manifestation fera la part belle aux RH. « Nous souhaitons aider les entreprises présentes à concilier qualité de vie au travail et data : la data booste la performance de l’entreprise au profit des collaborateurs et non pas à leur détriment », déclare Gaël Philippe, président co-fondateur de Datasulting. Une entreprise qui lance l’édition 2023 de son Observatoire de la Maturité Data.

Plus d’infos ici.