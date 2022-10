Création d’entreprise : donnez un coup d’accélérateur à votre projet !

17 conférences en présentiel et distanciel, 60 rendez-vous individuels en présentiel et 21 intervenants externes, tous professionnels de la création d’entreprise. A partir de ce lundi 10 octobre, et jusqu’au 14 octobre, l’agence Pôle emploi de Labège organise la 6e édition de « La créa dans tous ses états », l’évènement dédié aux porteurs de projet.

L’opportunité de donner un coup de boost à votre étude de marché, d’opter pour le statut le plus adapté à votre future activité ou encore de vous inscrire dans un parcours d’accompagnement. Chaque conférence dure trois heures, ce qui donne l’occasion de couvrir tous les aspects du sujet abordé. Des rendez-vous individuels peuvent être programmés avec un banquier, un assureur ou des structures telles que l’Adie.

Le programme complet et les liens pour s’inscrire sont réunis sur le site de Pôle emploi. Et c’est ici !