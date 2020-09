Covid-19 : quels sont les bassins d’emploi les moins impactés en Occitanie ?

Paru il y a quelques jours, le dernier diagnostique territorial du service statistiques de la direction régionale de Pôle emploi s’attache à mesurer l’impact du Covid-19 en Occitanie. Et les effets apparaissent plus ou moins forts et durables selon les endroits. « En juillet 2020, les offres d’emploi s’inscrivent toujours en baisse mais à un rythme moins soutenu », note ainsi l’étude.

« Au niveau local, les évolutions sont très contrastées d’un bassin à l’autre : de + 42% sur Lavelanet (+ 15 offres) à ‐ 48% sur Figeac (‐ 140 offres) et Toulouse (‐ 5000 offres). De même, le repli demeure marqué pour Tarbes, l’Isle‐Jourdain, Lourdes et Narbonne. A l’opposé, pour un certain nombre de bassins, la situation s’améliore et le nombre d’offres d’emploi progresse à nouveau par rapport à l’année dernière. C’est le cas notamment de Lavelanet, Saint‐Girons, Muret, Prades ou Beaucaire où le taux de croissance dépasse les 5%. »

Voir l’étude complète ici