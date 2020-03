Covid-19 : Pôle emploi Occitanie adapte son offre

« À compter du lundi 16 mars 2020, les agences de Pôle emploi adaptent leur fonctionnement pour continuer d’accompagner les demandeurs d’emploi », annonce dans un communiqué la direction nationale de l’opérateur. Plusieurs dispositions sont ainsi détaillées selon la situation des demandeurs d’emploi. Toutes témoignent d’une volonté de maintenir au maximum l’offre de services, mais bien sûr à distance.

Les demandeurs d’emploi invités à rester chez eux

« Les conseillers seront disponibles par téléphone au 3949 et par email via l’espace personnel des demandeurs d’emploi sur pole-emploi.fr. Ces derniers pourront y effectuer toutes leurs démarches en ligne (actualisation, changement de situation, etc.) », assure Pôle emploi, qui invite donc les personnes à privilégier les contacts téléphoniques ou l’email.

Un surcroît de demandes et de questions semble toutefois anticipé, l’opérateur ajoutant : « S’ils ne peuvent ni téléphoner, ni joindre leur conseiller par email, ils peuvent venir en agence qui s’organisera pour les accueillir ou leur proposer un rendez-vous tout en respectant les gestes barrière pour préserver la santé de tous. » Une proposition qui pourrait évoluer au fil des prochains jours, en fonction des nouvelles annonces et préconisations du gouvernement...

Ce lundi matin déjà, « toutes les invitations à se rendre en agence pour un entretien, un atelier ou une formation (étaient) annulées. Les demandeurs d’emploi recevront de nouvelles informations directement par leur conseiller. » Il en étaient de même des personnes en formation ou suivies par d’autres organismes. « Leur formateur ou accompagnateur reviendra vers eux pour leur indiquer les solutions possibles (proposition de suivi à distance, report, etc.) », concluait la direction nationale.

Quid des obligations de recherche d’emploi dans ce contexte très particulier ? Des démarches de première inscription ? Réponses peut-être dans les prochains jours.

Ingrid Lemelle

Photo Pôle emploi DR.