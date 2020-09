Coupe du Monde de rugby : 343 apprentis vont être recrutés en Occitanie !

90 jeunes recrutés pour préparer un Master Manager d’un évènement sportif international en apprentissage ; 418 en Master Management des organisations sportives ; 510 en Mention complémentaire Animation/Gestion de projets sportifs (Bac +1) ; et 766 pour suivre un diplôme Bac +3 créé pour l’occasion : celui d’Administrateur / Responsable de structure sportive. Soit 2023 apprentis qui vont pouvoir profiter de l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby* pour se former aux métiers du sport !

Ils rejoindront le Campus 2023, récemment créé par le groupement d’intérêt public chargé de préparer la prochaine compétition. Un campus constitué d’environ 90 organismes de formation répartis sur toute la France. « Nous allons lancer prochainement un appel d’offre auquel les CFA et écoles qui forment en apprentissage pourront répondre afin d’assurer, en plus de l’Afpa, la formation théorique, tandis que pour la partie pratique, nous sommes en train de recenser les besoins des clubs, comités départementaux et ligues régionales », explique Margaux Sabathier, chef de projet à la direction emploi formation du Campus 2023. Des structures affiliées à la Fédération française de rugby, mais pas uniquement ! Si les jeunes seront recrutés par le Comité d’organisation France 2023, ils pourront en effet être mis à disposition de structures évoluant dans d’autres sports.

La rentrée début 2021

Car si le Campus 2023 entend anticiper et répondre aux répercussions attendues de la future Coupe du monde de rugby (celle de 2007 avait généré l’afflux de milliers de nouveaux licenciés que les clubs ont parfois eu du mal à accueillir ou garder dans leurs effectifs), il vise également à répondre aux besoins en compétences de l’ensemble des clubs sportifs. « Il est l’heure de faire émerger la génération des leaders de demain, celle des professionnels du sport formés pour répondre à un besoin. Celui de développer et structurer notre riche tissu de clubs amateurs. C’est l’ambition de Campus 2023 qui propose aux jeunes de faire rimer leur ambition personnelle avec notre ambition pour le sport », déclare ainsi Claude Atcher, le directeur général de France 2023.

Des jeunes qui sont invités à faire acte de candidature dès à présent sur le portail dédié campus2023.fr. Si les 90 premiers apprentis ont déjà été sélectionnés pour intégrer le Master Manager d’un évènement sportif international (dix l’ont été à Toulouse), les autres formations débuteront en février 2021. « Au total, nous estimons que 343 apprentis seront recrutés en région Occitanie pour des parcours qui s’étendront de 26 à 36 mois », informe Margaux Sabathier. Plusieurs manifestations sont également programmées pour leur faire connaître ces opportunités, à l’instar des réunions d’information organisées ce jeudi 24 septembre dans les deux Maisons de l’orientation de la Région, à Montpellier et à Toulouse. Le passage du Train France 2023, cette semaine en Occitanie, sera également l’occasion pour tous d’en savoir plus (voir les étapes en PS). Pour les clubs qui accueilleront les jeunes notamment, et auxquels une simple contribution financière symbolique sera demandée, l’Opérateur de compétences du sport (l’Afdas) prenant en charge le coût des formations.

Ingrid Lemelle

*Toulouse accueillera quatre matches entre le 8 septembre et le 21 octobre 2023.

Sur la photo : Quintuple vainqueur de la Coupe d’Europe, triple champion de France, recordman du nombre de points marqués sous le maillot du XV de France... Frédéric Michalak est le parrain du Campus 2023. Photo Fédération française de rugby DR.