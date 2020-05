Connaissez-vous Solead RH ?

Guillaume Médard, vous êtes le dirigeant de Solead RH, pouvez-vous nous présenter votre cabinet ?

Il existe depuis 2018 sous le nom de GM Recrutement. Un cabinet de chasse de tête et de recrutement en CDI uniquement, que j’ai créé après dix ans de carrière dans la formation et le recrutement. Je me suis lancé en tant qu’auto-entrepreneur afin de tester mon activité, et cette année, j’ai décidé de changer de statut et de donner une nouvelle identité à ma société : Solead RH. Une évolution nécessaire pour accompagner le développement de mon activité, qui va s’élargir à la formation. Pour renforcer l’équipe également. Je travaille aujourd’hui avec une assistante administrative et RH et j’envisage de recruter un collaborateur cette année, ou début 2021. Solead RH va aussi accueillir un associé...

Ce terme « Solead » a-t-il une signification ?

Je me suis en partie inspiré des campagnes de promotion de la ville, « So Toulouse », pour créer ce nom. L’autre partie est en revanche directement liée à mon parcours. Je viens du monde du sport, du handball et du rugby bien sûr, que j’ai pratiqué à haut niveau. Le « lead » dans le rugby est évocateur de compétences et de valeurs telles que la persévérance. Solead sonne enfin comme solide, un cabinet sur lequel on peut s’appuyer !

Comment vivez-vous la situation actuelle ?

Nous accusons une baisse d’activité, mais mon positionnement généraliste, tant en termes de secteurs que de fonctions, me permet de continuer à travailler. Nous avons plusieurs postes à pourvoir et des recrutements en cours pour le compte de clients qui ont des besoins « primaires » à satisfaire. C’est particulièrement le cas dans la grande distribution et la santé. Et dans les sociétés prestataires de services pour ces secteurs.

Notre nouvelle offre de formation devrait aussi apporter des réponses aux besoins actuels des dirigeants et des professionnels RH, de même qu’aux personnes en recherche d’emploi ou qui envisagent une reconversion. Nous avons reçu l’agrément pour dispenser ces formations dont les programmes sont en cours de finalisation, et allons faire les démarches pour être certifiés Datadock.

Vous êtes donc confiant en l’avenir ?

Oui, j’ai d’ailleurs des projets d’ouverture d’autres agences. Probablement en Aveyron l’année prochaine, et dans d’autres départements à partir de 2022, en fonction des opportunités de marchés.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Guillaume Médard, dirigeant fondateur de Solead RH. DR.