Catana group recrute à Perpignan

Spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance, Catana Group annonce son intention de recruter 70 personnes supplémentaires dans les prochains mois, sur ses sites de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, et Marans (Charente-Maritime). Cette poursuite des nombreuses embauches déjà opérées ces derniers mois s’inscrit dans le cadre de l’accélération de ses ventes. Sur son exercice 2021/2022, "Catana Group enregistre la plus forte croissance de son histoire (+ 46%), confirmant la force de son modèle stratégique, ce malgré les pénuries de pièces et de main-d’œuvre ayant généré des décalages de livraison. Sur le plan commercial, les voyants sont toujours au vert en dépit d’un contexte mondial complexe », indique l’entreprise dans un communiqué.

Opérateurs en matériaux composites (gelcoateurs, stratifieurs, drappeurs, cloisonneurs, finisseurs), monteurs/agenceurs (menuisiers, mécaniciens, accastilleurs, plombiers, électriciens), manutentionnaires de grandes pièces et magasiniers sont recherchés par l’entreprise qui doit également renforcer ses services supports (responsable qualité, conception outillages industriels, ressources humaines, HSE).

Des postes à retrouver sur son site internet ou à briguer en direct lors du job dating qui sera organisé dans l’agence Pôle emploi de Perpignan Polygone, ce vendredi 25 novembre 2022, de 9h15 à 12h (pour s’inscrire, cliquez ici)