Casa 93 Mirail recrute sa 2e promo !

Créée en 2017 en Seine-Saint-Denis, l’école Casa 93 s’est implantée il y a quelques mois dans le quartier du Mirail, à Toulouse ! Une école de mode pas comme les autres, qui mise à la fois sur l’épanouissement professionnel et personnel de ses élèves.

Sa formation de 500 heures s’étend sur douze mois, et elle se déroule en trois phases. Quatre mois sont consacrés à la découverte des outils de création (couture, maille, tissage, broderie, teinture, impression, dessin, image, couleur, logiciels numériques, vidéos) et des métiers de la mode. Puis vient le moment de créer collectivement des collections et des projets en collaboration avec des professionnels. Les deux derniers mois sont enfin dédiés à l’accompagnement du projet professionnel de chaque stagiaire.

Une formation unique et surtout gratuite, ouverte à des jeunes de 18 à 25 ans sans condition de diplôme. La sélection de la prochaine promotion est ouverte ! Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 17 mai, pour un démarrage en octobre prochain.

Plus d’infos par mail : candidature.mirail@casa93.org