Les entreprises de transport s’engagent pour la mixité ! Le mardi 16 novembre, l’agence Pôle emploi de Castelnaudary organise une action « Ça roule pour elles ». Au programme, une présentation des métiers et du marché du travail local, des vidéos de témoignages de femmes travaillant dans le secteur, et des échanges autour des clichés et des préjugés, des égalités hommes-femmes dans la profession...

La réunion se prolongera le mardi 22 novembre, avec une visite de l’entreprise de transports Ruiz et de tous les métiers sur site.

Pour participer, contactez votre conseiller Pôle emploi