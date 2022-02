C’est le mois du BTP sur la région toulousaine !

Pôle emploi organise le mois du bâtiment et des travaux publics. Depuis quelques jours, plusieurs agences de Haute-Garonne proposent des actions spécifiques. Et ce sera encore le cas au fil des prochaines semaines.

Ainsi, ce mardi 8 février, de 9h à 12h, un forum réunira plusieurs agences intérims du BTP dans les locaux de la Maison de l’orientation Bellefontaine, à Toulouse (inscription sur place). Le lundi 14 février, une webconférence sera animée par l’agence Pôle emploi de Muret, la Capeb et le CFA BTP (Toulouse et Muret). L’occasion d’en savoir plus sur les débouchés et les formations en Haute-Garonne (à 14h, sur inscription ici). Le mardi 15, à 9h, un zoom sera cette fois réalisé sur les métiers de la fibre, les emplois et les formations possibles, à 14h, à Auterive (inscription ici). Ce même jour, l’entreprise Signaux Girod, qui forme et recrute des agents de travaux de signalisation, participera à une réunion d’information collective et proposera des entretiens individuels aux personnes intéressées (s’inscrire ici)

Enfin, la première étape du Rallye Bât Toulouse permettra, du 14 au 18 février, aux candidats de visiter un chantier de génie climatique avec la Fédération du bâtiment FFB (pour participer, envoyer un mail à : ape.31370@pole-emploi.fr).