17 événements organisés dans les locaux de la Mission Locale, 30 en agence Pôle emploi, 6 en entreprise, 5 en distanciel... et plus de 200 offres d’emploi à la clé ! Le Printemps de l’Emploi dans les Pyrénées-Orientales démarre ce 29 mars et se prolongera jusqu’au 16 avril.

L’opération comprend notamment le Forum de l’emploi saisonnier du Canet en Roussillon, organisé en ligne cette année (plus d’une centaine d’offres), mais surtout une multitude d’actions de recrutement thématiques : BTP, hôtellerie, commerce, transport, automobile, nettoyage, numérique, etc.

Pour participer, rapprochez-vous des Missions locales ou des agences Pôle emploi du département.