C’est une première ! A l’initiative du gouvernement, la Semaine des métiers du tourisme va mettre le secteur à l’honneur. Du lundi 3 au dimanche 9 avril, visites d’entreprises, journées portes ouvertes, forums de recrutement... seront proposés partout en France.

En Occitanie, lycéens et demandeurs d’emploi pourront briguer formations et emplois lors de nombreuses opérations à découvrir sur le site de l’évènement. Et vous pouvez également consulter les offres d’emploi à pourvoir dans la région sur le site monemploitourisme.fr.