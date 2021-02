« Buzz’INESS »

Formation élaborée par Le Grand Narbonne, à destination de jeunes titulaires au minimum d’un Bac +2 et résidents des quartiers prioritaires de la ville. Son objectif, « leur permettre de consolider leurs atouts et de maîtriser les outils pour une recherche d’emploi efficace et fructueuse » explique l’agglomération, qui mettra à leur disposition des professionnels pour les accompagner dans leurs démarches.

Dix jeunes vont bénéficier de ce dispositif alliant sessions de formation collectives et individuelles, temps d’échanges avec des professionnels, visites d’entreprises... Cette action s’inscrit dans le cadre du projet Cité de l’emploi, lancé et financé par le gouvernement.