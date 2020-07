En Occitanie, Burger King reste à l’affût de talents

Burger King poursuit la conquête de son fief occitan. L’enseigne de restauration rapide a déjà ouvert plus de 330 restaurants en France et poursuit son développement au rythme annuel de 50 à 75 implantations, en s’appuyant à la fois sur la transformation des restaurants Quick et la création de lieux nouveaux.

Dans notre région, elle prévoit cinq à six ouvertures en 2020, dont trois pour le premier semestre 2020. De nouvelles adresses vont ainsi voir le jour à Montpellier et à Toulouse. 140 talents vont être recrutés afin de former les équipes. Burger King propose principalement des CDI à ses futurs collaborateurs, à partir de 24 heures par semaine. Quelques CDD seront également ouverts pour faire face aux pics d’affluence des premières semaines d’ouverture. Quant aux profils recherchés, il s’agit de directeurs, de managers et d’équipiers. Pour les managers, une première expérience réussie dans la gestion d’équipe dans la restauration ou le commerce est demandée.

Postulez sur : emploi.burgerking.fr

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.