En Occitanie, Burger King poursuit sa reconquête

Burger King va recruter plus de 350 personnes en Occitanie en 2022. L’enseigne de restauration rapide compte déjà plus de 2100 salariés dans la région. Ces recrutements s’inscrivent dans le cadre de remplacements, d’ouvertures de restaurants (cinq nouvelles adresses devraient voir le jour prochainement) et d’embauches de saisonniers.

« Dans le détail, nous avons à pourvoir six postes de directeur, plus de cinquante postes de manager, et plus de 260 postes d’équipier, le tout en CDI », précise un représentant de l’enseigne. « Avec ou sans diplôme, jeunes actifs ou anciens salariés en reconversion professionnelle, tous les profils ont leur place chez nous. Nous offrons des possibilités de carrière, du fait du fort dynamisme de l’entreprise, de sa relative jeunesse et de sa marge de progression », constate-t-il. Avant d’ajouter : « Pas besoin de CV ou d’une expérience de dix ans, nous cherchons avant tout des personnalités qui nous ressemblent. » L’objectif de Burger King est d’ailleurs de privilégier la promotion interne, notamment chez les directeurs de restaurant, mais aussi dans les fonctions d’encadrement.

Postulez sur : recruteznous.fr