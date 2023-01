« Bien Manger pour Tous »

Cette opération, née lors du premier confinement, a permis de distribuer plus de 1100 tonnes de produits locaux aux associations d’aide alimentaire. Plusieurs actions ont été alors menées en direction des étudiants d’une vingtaine de campus. « Afin d’apporter une meilleure réponse à leur précarité alimentaire », et de tenter « d’amorcer des changements de pratiques en les associant directement », la Région a fait évoluer le dispositif.

Expérimenté sur deux sites à Toulouse et Mende, en novembre 2022, il prendra donc désormais la forme d’un camion-cuisine où des étudiants cuisineront pour leurs pairs (et pour eux-mêmes !) des recettes simples et bon marché, à base de produits régionaux. Ils seront encadrés par des formateurs qualifiés, mais aussi sensibilisés à la nutrition santé. Une expérimentation qui sera généralisée à toute la région en 2023. Prêts à passer le tablier ?