Baby (s’)Éveil(le) dans l’Hérault

Créé par Camille et Alexandre Menier, Baby Éveil est un réseau de micro-crèches dont la particularité repose sur son engagement durable. L’approche développée au sein de ses structures implantées à Saint-Clément-de-Rivière, Lauret et Saint-Gély-du-Fesc, est inspirée des deux célèbres pédagogues Maria Montessori et Emmi Pikler. « Nous pratiquons le portage, l’alimentation est bio et locale pour leur bien-être et vos enfants portent des couches lavables », précise la société.

Un positionnement « écolo » qui lui a valu d’être labellisée « Initiative remarquable » en 2020. Aujourd’hui, le réseau se développe, et ce sont trois micro-crèches qui ouvriront leurs portes en septembre à Grabels, Castelnau-le-Lez et Montpellier Prés d’Arènes. Ces créations vont entraîner le recrutement de douze personnes : trois référents techniques (titulaires du Diplôme d’Éducateur de jeunes enfants) et neuf animateurs d’éveil. D’autres projets verront le jour l’année prochaine à Saint-Aunès et Saint-Brès.

Contact : rh.babyeveil@gmail.com