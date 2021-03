Au regard du contexte sanitaire, Alès Agglomération et Pôle emploi vont organiser le salon Objectif emploi 2021 sous un format 100% en ligne cette année. Du 27 mars au 11 avril, vous pourrez découvrir et postuler à de nombreuses offres d’emploi et contrats saisonniers dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, du commerce et des services (santé, aide à domicile, nettoyage…).

Vous serez ensuite invités à passer des entretiens à distance, du 5 au 30 avril.

Pendant toute la durée du salon, des conseillers Pôle emploi, mais aussi de nombreuses structures seront également à votre disposition pour vous informer et répondre à vos questions.

Pour s’inscrire, cliquez ici