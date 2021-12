Intitulé d’un nouveau métier, créé dans le cadre du plan « Ma santé 2022 : un engagement collectif ». Sa mission : venir en assistance des médecins pour l’accueil des patients, recueillir certaines données et constantes, vérifier l’état vaccinal et des dépistages, mettre à jour les dossiers et effectuer la gestion administrative des consultations. Une aide précieuse pour les praticiens. L’opportunité également d’évoluer pour les secrétaires médicales ou autres professionnels de santé en quête de reconversion.

Ce métier peut également se préparer en formation en alternance, sous réserve d’être titulaire d’un diplôme de niveau 4. Il s’agit du Certificat de qualification professionnelle (CQP) d’Assistant médical, préparé en un an. La Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des personnels des cabinets médicaux a sélectionné des organismes de formation qui sont en mesure de la dispenser depuis le début de l’année 2021. En Occitanie, il s’agit de Keyce Santé, qui la dispense à Toulouse, Montpellier, Narbonne et Rodez à partir de 2022. Et de l’AFML Dopamine à Toulouse.