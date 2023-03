Adecco lance le premier CFA d’Assistant de service de soins à Toulouse

Afin de répondre à la forte demande des structures médico-sociales, Adecco Training se mobilise aux côtés d’Adecco Médical et de Hekademy pour créer une formation d’Assistant service de soins (ASS). Elle sera dispensée en alternance, sur une durée de neuf mois, et mènera ensuite les apprenants à occuper une nouvelle fonction. « L’assistant service de soins vient se positionner comme un maillon entre le personnel administratif d’admission et le personnel soignant, avec l’objectif de permettre aux infirmiers et aides-soignants par exemple, de se concentrer sur leur cœur de métier », expliquent les partenaires.

Cette formation certifiante s’adresse aux personnes en reconversion ou en quête d’évolution professionnelle, notamment aux agents de services hospitaliers. Les candidats seront identifiés par Adecco Médical, qui privilégie l’approche sans CV. « Des prérequis élémentaires en lecture, écriture et utilisation d’ordinateur sont toutefois nécessaires », précise Adecco. Deux premières promotions de douze personnes débuteront dans quelques semaines, à Toulouse (le 3 avril) puis Lyon. Et ce, avant un déploiement national programmé à partir de la rentrée.