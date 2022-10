« AdNatura »

Salon des professionnels de l’écologie et de la biodiversité organisé du jeudi 27 au samedi 29 octobre, au Parc des expositions de Montpellier (de 9h à 16h).

Pendant ces trois jours, les visiteurs pourront rencontrer près de 80 exposants, découvrir les animations proposées sur un espace dédié (jeux, sensibilisation, écoresponsabilité, librairie, etc.), mais aussi se renseigner sur les formations menant au secteur et candidater auprès des recruteurs lors de rendez-vous programmés ! Sur place, et même en ligne !

Il est nécessaire, pour ce faire, de s’inscrire en amont sur la plateforme de l’événement qui aura pour fil rouge cette année les « sols vivants ».

Parc des expositions, route de la Foire, 34470 Pérols