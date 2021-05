A l’Isle-Jourdain, Parera recrute et forme à la carte

La société Parera, spécialisée dans la cartographie des réseaux, poursuit sa croissance. En 2021 elle va recruter quatre-vingts personnes pour l’ensemble de ses agences en France et à l’international, dont la moitié pour son siège social à l’Isle-Jourdain dans le Gers. « Nous embauchons énormément. Nous étions 240 en 2015, nous sommes aujourd’hui 680. Nous sommes portés par la croissance de notre activité sur plusieurs marchés », se félicite Jacques Cettolo, le PDG de la société.

Parera recrute principalement des techniciens terrain, afin de faire de la détection réseau, et des profils chargés du traitement des données. « Nous recherchons plutôt des Master 1, de type système d’information géographique ou géographie. Mais nous ne sommes pas fermés, nous embauchons avant tout sur le savoir-être, car il n’existe pas de formations dédiées à nos métiers », ajoute le PDG.

Une école de formation interne

Pour répondre à ses besoins, Parera s’est dotée de son propre centre de formation depuis 2018. « En 2019, nous avons consommé 80.000 heures de formation en propre. Nous proposons des remises à niveau essentiellement techniques. » C’est donc sur l’état d’esprit que l’entreprise retient les candidats. Il faut être prêt à ne pas compter ses heures et à s’impliquer pour espérer évoluer, mais aussi gagner plus. « Nous n’attirons pas sur le salaire. Nous proposons des rémunérations d’entrée qui ne sont pas mirobolantes, mais comme je l’indique à mes employés, ce sont eux qui font leurs revenus », note Jacques Cettolo. Un système de prime leur permet en effet d’augmenter leur salaire. Les futurs salariés auront également la possibilité d’évoluer dans un groupe qui grossit et qui a besoin d’encadrement. « Nous avons un panel de métiers, mais couvrons aussi une large zone géographique, avec des agences en France et à l’international. »

