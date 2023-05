A L’Isle-Jourdain, Parera ne perd pas le nord

Leader dans le domaine de la cartographie et expert en gestion de la donnée patrimoniale, le Groupe Parera (750 collaborateurs) vient de racheter la société rhodanienne Ecartip, spécialisée dans la réalisation d’études topographiques et dans l’acquisition et le traitement de données géographiques. « Je suis particulièrement fier de ce rapprochement qui marque de nouvelles perspectives de croissance pour notre groupe », a alors déclaré son président, Jacques Cettelo. Pour accompagner son développement, Parera est en recherche perpétuelle de nouveaux talents.

32 CDI et CDI de chantier vont ainsi être ouverts cette année sur son site de L’Isle-Jourdain, ainsi que six contrats en alternance. Les profils recherchés sont ceux de techniciens : en pose de compteur Linky, bureau d’études (bornes et photovoltaïque), DAO, SIG, topographique, Mass Data…

Postulez sur : www.parera.fr