« A Vous La Tech ! »

Plateforme de rencontre entre candidats et recruteurs dans les métiers du numérique lancée fin février par Microsoft France, en partenariat avec Pôle emploi et Les Entreprises s’Engagent. Objectif, « inciter à un recrutement toujours plus inclusif » et « favoriser l’accès à des emplois du numérique à des profils qui en sont traditionnellement éloignés ou qui hésitent à postuler pensant ne pas avoir le bon profil ».

Au national, plus de soixante entreprises et organismes ont répondu présents, soit plus de 1200 offres de stages, d’alternances ou CDI enregistrées sur le site. De nombreuses opportunités se situent en Occitanie chez Accenture, Ausy, Capgemini, Inetum, Metys, OpenAirlines, Talan...

Pour les découvrir et postuler, cliquez ici