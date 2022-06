A Vauvert, Saint Mamet garde la pêche !

Dans le cadre de sa campagne annuelle, Saint Mamet recrute 250 saisonniers expérimentés ou débutants. Les emplois seront situés sur le site de production de Vauvert (Gard) pour une période allant de mi-juillet à mi-novembre. La marque française spécialisée dans la transformation et conservation des fruits frais cherche des profils variés, principalement liés aux métiers de la production : opérateurs, conducteurs de ligne, agents de maintenance, caristes. Le recrutement se fait via l’agence d’intérim Mistertemp. Quelques postes seront également ouverts en CDI, notamment chef d’équipe et électricien, ainsi que des contrats en alternance dans les services marketing, supply chain et maintenance. Saint Mamet prône une consommation éthique et responsable du fruit : « nous valorisons majoritairement des fruits français, issus de filières proposant une rémunération juste aux arboriculteurs ».

Contacts : saintmamet@mistertemp.com (saisonniers) - recrutement@saintmamet.com (CDI, alternance)

